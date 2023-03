Firenze – Dal primo aprile a Firenze si fermerà il progetto “Out Siders – Unità di Strada” e verrà rimodulato l’orario (con riduzione d’attività) del progetto “Centro Bassa soglia – Porte Aperte”. A dirlo, è Sabrina Tamburini della Fp Cgil che spiega: “Si tratta di due servizi, gestiti dalla cooperativa Cat, presenti da molti anni sul territorio fiorentino, che si prendono carico ogni anno di centinaia di persone in condizione di marginalità sociale e con problemi di dipendenza da sostanze stupefacenti. Servizi che intervengono sui bisogni primari e diritti di cittadinanza come servizi docce, accompagnamenti sanitari, consulenza legale, servizi sanitari, colloqui ed altro ancora che possa aiutare le persone a ritrovare dignità e alternative alla condizione di marginalità”.

Come mai si interrompono dei servizi così importanti a livello sociale? Per via del mancato rinnovo della convenzione, si legge nella nota della Cgil. da parte della Regione Toscana, per il proseguimento dei servizi di “Riduzione del danno” e di “Centro Bassa soglia” nel Comune di Firenze. La convenzione con Cnca (Coordinamento nazionale comunità di accoglienza) è scaduta il 31 dicembre 2022: Cat ha mantenuto in questi tre mesi del 2023 i servizi attivi, ma si vede costretta a ridurli, non riuscendo a continuare ad anticipare le risorse economiche.

“Esprimiamo forte preoccupazione e riteniamo grave che la Regione Toscana, oltre a non aver risposto ad una prima lettera da noi inviata nella quale chiedevamo un confronto sulla vicenda, non abbia poi partecipato all’incontro promosso dalla Prefettura di Firenze venerdì scorso, a seguito dello stato di agitazione da noi proclamato”, ribadisce Sabrina Tamburini di Fp Cgil.

Nei due servizi sono occupati 12 persone tra lavoratori e lavoratrici che quotidianamente si occupano dei progetti e che, a causa del mancato rinnovo della convenzione, rischiano di vedere ridotti i propri livelli occupazionali e retributivi. Aggiunge Tamburini: “Chiediamo alla Regione l’immediata riattivazione delle convenzioni, in mancanza delle quali il sindacato darà vita alle iniziative ritenute più opportune per tutelare sia i lavoratori e le lavoratrici sia l’utenza: siamo pronti alla mobilitazione. In attesa dell’intervento della Regione, chiediamo che il Comune di Firenze intervenga per garantire i servizi come hanno già fatto altre amministrazioni comunali, visto che il finanziamento riguarda tutto il territorio regionale”.