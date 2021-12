Scandicci – Andata degli ottavi di finale di Challenge Cup che vede la Savino Del Bene Scandicci fronteggiare, dopo aver agilmente superato Atene nei sedicesimi di finale, le tedesche della SC Potsdam, a loro volta vittoriose contro le portoghesi del Kairos Ponta Delgada.

SET 1

Scandicci che parte con uno starting six composto da Malinov palleggiatrice, Lippmann opposto, Natalia e Pietrini in banda, Alberti e Ana Beatriz centrali, Castillo libero.

SC Potsdam che risponde con Lilley palleggiatrice, Helic opposto, Agbortabi e Emonts schiacciatrici, centrali Savic e Cekulaev, libero Jegdic.

Pronti, via e la Savino Del Bene si porta avanti con il monster block e la schiacciata di Ana Beatriz (4-2), le tedesche però pareggiano dopo un blocco out di Scandicci e l’attacco fuori di Malinov (4-4). Le padrone di casa provano a trovare la prima fuga con l’affondo di Natalia e l’attacco a rete di Emonts (9-5), ma Potsdam pareggia i conti con Savic e l’ace che va a segno (10-10), mentre un altro punto messo a referto dalle tedesche fa chiamare il primo timeout a coach Massimo Barbolini (10-11). Dopo la pausa tenta l’allungo Potsdam, Lippmann non riesce a recuperare sull’attacco delle tedesche, Cekulaev fa +3 (11-14), Agbortabi schiaccia e la spike di Natalia è out: altra pausa Savino Del Bene (12-17). Al rientro prova a rientrare Scandicci, con Antropova che trova la schiacciata vincente ed Orthmann l’ace (15-19), ma Potsdam fa la voce grossa e si porta a + 7 (15-22). La Savino Del Bene tenta di recuperare, Antropova schiaccia e poi piazza il blocco: 18-22 e timeout per coach Naranjo. In uscita le tedesche sono determinate a chiudere i conti e ci riescono: dopo il punto in primo tempo di Alberti infatti arriva l’affondo di Savic che chiude sul 20-25 il primo set.

SET 2

Secondo set nel quale la Savino Del Bene prova a ripartire: l’attacco di Cekulaev è out, Alberti la mette giù, e le tedesche chiamano timeout sul 7-4. Potsdam è sfortunata, Lilley si fa male, Scandicci invece gioca meglio che nel primo set e va sul +4 dopo le iniziative di Alberti e Pietrini (9-5). La Savino Del Bene non si ferma: Ana Beatriz la mette giù, Natalia va con il monster block, e Lippmann schiaccia (15-9). Un altro affondo di Natalia e l’attacco out delle tedesche costringono poi coach Naranjo al timeout (18-10). Al rientro mantiene invariato il divario Scandicci che si porta sul 20-12 dopo le iniziative di Lippmann e Alberti (20-12), anche se le ospiti provano in seguito ad accorciare (20-14). Scandicci è comunque lanciata, e riesce a chiudere il set a proprio favore: Lippmann e Ana Beatriz affondano, e la Savino Del Bene pareggia dopo il punto di Natalia: 25-15 ed 1-1.

SET 3

Terzo set nel quale l’avvio è punto a punto, con Scandicci che prova a creare il divario con la schiacciata di Pietrini (6-4), ma Potsdam recupera dopo il muro out delle padrone di casa e l’ace delle tedesche (6-6). Successivamente si lotta fino all’ 8-8, quando la Savino Del Bene riesce a ritrovare il +2: 10-8 e timeout Potsdam. Al rientro in campo Ana Beatriz la mette giù, Malinov schiaccia, Lippmann e Natalia pure: altra pausa richiesta dalle tedesche. Il timeout fa bene alle ospiti che accorciano fino al -3 dopo la palla out di Alberti: timeout anche per coach Barbolini (14-11). Potsdam si riporta sotto, il blocco vincente di Savic vale il -1 (14-13), ma Malinov non ci sta e trova schiacciata ed ace che riportano a +3 Scandicci (16-13). Scandicci che prosegue nel trend positivo: Lippmann la mette giù e Alberti piazza il monster block (18-13). Potsdam si riporta a -2 dopo la schiacciata di Helic (19-17), la Savino Del Bene però vuole portare a casa il set e ci riesce dopo la spike di Ana Beatriz e l’ace di Lippmann (25-18).

SET 4

Le ospiti tentano la fuga in avvio del quarto periodo e si portano sull’1-4 dopo l’invasione di Scandicci, Scandicci che riesce subito a recuperare però ritrovando il pareggio dopo il muro out delle tedesche ed il monster block di Malinov (6-6). Il match è serrato, Pietrini non trova la schiacciata vincente, il servizio di Potsdam è a rete, le tedesche trovano poi tre punti consecutivi e coach Barbolini è costretto al timeout (8-11). La pausa serve alle padrone di casa, le quali si rifanno sotto dopo gli affondi di Natalia e Malinov. L’attacco out delle tedesche e quello buono di Scandicci consentono poi alle toscane di ritrovare il pari (12-12), mentre l’affondo di Natalia fa chiamare timeout a Potsdam (13-12). In uscita Scandicci si porta sul +2 dopo l’invasione delle tedesche e la spike di Natalia (15-13), Scandicci che in seguito fa anche +4 dopo il blocco vincente di Pietrini e l’appoggio di Lippmann: timeout Potsdam (18-14). Nel finale di gara è concreta e cinica la squadra di coach Barbolini che prima allunga sul 23-14 dopo l’attacco out di Potsdam ed il blocco di Pietrini, chiudendo alla fine il set con Lippmann sul 25-16 e la partita sul 3-1.

Le dichiarazioni di coach Massimo Barbolini: “Questa partita ci deve servire da lezione, per capire che questa è una coppa complicata e difficile perché si trovano squadre che giocano bene a pallavolo. Penso che siamo stati bravi a risalire e bisogna anche ammettere che siamo stati fortunati, perché il loro cambio forzato dell’alzatrice ci ha aiutato. Prendiamoci questa vittoria comunque, ed andiamo in Germania sapendo che sarà ancora più difficile.”

Savino Del Bene Scandicci – SC Potsdam 3-1 (20-25 ; 25-15; 25-18; 25-16)

Savino Del Bene Scandicci: Angeloni, Alberti 6, Ana Beatriz 11, Malinov 8, Napodano (L2) n.e., Pietrini 6, Lubian n.e., Natalia 13, Lippmann 18, Orthmann 2, Milanova, Bartolini n.e., Antropova 4, Castillo (L1). All.: Barbolini M.

SC Potsdam: Agbortabi 3, Wilczek n.e., Savic 13, Page n.e., Vlachaki 5, Lilley 3, Van Aalen 2, Cekulaev 10, Jegdic (L1), Emonts 10, Helic 17.

Arbitri: Joseph GORE (ENG), Bojan BRLAS (CRO)

Durata: 1 ora e 38 minuti (0.26 – 0.22 – 0.25 – 0.25)

Attacco: 38% – 33%

Ricezione Pos. (Prf.): 46%(19%) – 40%(23%)

Muri: 14/12

Ace: 3 – 3

MVP: Ofelia Malinov

Spettatori: 475