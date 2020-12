Firenze – Per le Festività il cinema Stensen propone una selezione di film pensata per tutti i gusti. Dalle animazioni per bambini ai restauri di Charlie Chaplin, da storie di donne alla ribalta a film tratti da vicende vere e ai documentari.

In evento speciale, venerdì 18 dicembre alle 20.30, la regista Emma Dante presenta insieme al critico cinematografico Federico Pontiggia, Le Sorelle Macaluso in prima visione online direttamente dal Festival di Venezia.

Il film segue l’infanzia, l’età adulta e la vecchiaia di cinque sorelle, sempre in bilico fra la vita e la morte e in continuo dialogo con i defunti. Una splendida storia familiare matriarcale raccontata attraverso le voci ma soprattutto i corpi delle protagoniste, tra sogni e rimpianti, ricordi e rinfacci.

Per i classici restaurati invece, a Il Monello si aggiungono La febbre dell’oro, Tempi moderni e Il Grande Dittatore, per passare un Natale insieme al maestro del cinema per antonomasia.

E a proposito di maestri, segnaliamo Il prigioniero coreano, l’ultimo, potentissimo film del regista Kim Ki Duk appena scomparso. La storia di un pescatore, vittima di due paesi avversari ma con le stesse drammatiche dinamiche di potere.

Inoltre, tra le nuove entrate, Non conosci Papicha, su un’aspirante stilista nell’Algeria degli anni ’90, e Cosa resta della rivpluzione, ossia quando si è nati troppo tardi a Berlino Est per essere attivisti.