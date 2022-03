Corse ma non solo, come sempre a San Rossore e il 132° Premio Pisa sarà accompagnato da una serie di eventi e spettacoli per rendere unica e indimenticabile questa giornata.

LAURA MAGIC HORSE SHOW

Laura è un’artista di provata fama nazionale e internazionale che si esibisce in spettacoli diversi, cambiando costumi e coreografie, cavalli e discipline con una cura quasi maniacale dei dettagli.

I suoi spettacoli sono un mix di eleganza e stile e creano un binomio tra donna e cavallo che suscita emozioni profonde.

SAN ROSSORE HATS DAY

In collaborazione con Rinaldelli Modisteria. Ingresso omaggio alle signore che indossano il cappello.

Rinaldelli, che ha il suo negozio a Livorno dal 1930, mette in palio un buono acquisto per la vincitrice (o il vincitore) del concorso che premierà il cappello più elegante o originale.

FIRE AIDA E I CHICCHI D’UVA

Il parterre dell’ippodromo di San Rossore sarà il palcoscenico per tre artisti di strada.

Fire Aida intratterrà il pubblico con la giocoleria circense e gli hula hoop.

Lucia e Andrea, in arte I Chicchi d’Uva, sui loro trampoli dai quali avranno una visuale unica, per loro, del nostro ippodromo.

LUCA BATTISTINI TRIO

La band è formata da Luca Battistini (voce e chitarra), Lorenzo Carpita (basso) e Tommaso Panicucci (batteria). Il trio sarà la colonna sonora nel giorno del 132° Premio Pisa.

I BUTTERI

Due butteri con i loro cavalli Maremmani presidieranno il tondino di presentazione accompagnando l’ingresso in pista dei partecipanti alle sette corse e avranno l’onore di aprire la sfilata dei partecipanti alla classica pisana. I butteri sono Maurizio Ferrucci in sella a GIOVANNI e Gianluca Gabbriellini su M.QUARESIMO.

Cosa aspettate, iniziate a organizzarvi per trascorrere la giornata del Premio Pisa a San Rossore!