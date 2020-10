Firenze – Piazza Duomo, stamattina. Apparecchiata con tanto di tovaglie bianche, occupata da chef e ristoratori in bianco, a sedere per terra, “perché è lì che siamo finiti”. Sotto un sole clemente, a protestare contro le limitazioni portate dal Dpcm al loro lavoro. Quella chiusura in particolare, quella delle 18, che rischia “di mettere in ginoccio, uesta volta per sempre, anche chi fra noi aveva cercato di risollevarsi un po’ dall’altra botta”. Per non parlare di quelli che non ce l’avevano ancora fatta e che, grazie a questo limite ulteriore, “possono chiudersi nella bara”.

Fra cappelli da chef, grembiuli bianchi e tovaglie candide, anche Aldo Cursano (presidente Fipe Confcommercio Toscana), Franco Marinoni (direttore Confcommercio Toscana).

“Imporre agli italiani la rinuncia di una vita sana e di qualità, come accede con la chiusura deiluoghi della socialità, dello svago culturale, del divertimento, dello sport, del benessere non è la gestione dell’emergenza – aveva commentato Cursano in una nota stampa dei giorni scorsi – perché l’allungamento temporale della pandemia, e la prospettiva che negli anni a venire non sarà la sola, l’ha resa ben più che un’emergenza. Impone un cambio radicale di prospettiva, anche nella gestione delle imprese, perché dobbiamo imparare a convivere con eventi del genere. Trattenere il fiato, senza sapere neppure quando potremo riprenderlo, non serve. Noi imprenditori in questi mesi siamo arrivati ad indebitarci per mettere in piena sicurezza le nostre aziende ed ora tutto il nostro impegno viene vanificato dal comportamento irresponsabile di pochi e dall’incapacità del governo di gestire la situazione in modo chiaro. Non è giusto. È un disastro che purtroppo pagheremo tutti, nessuno escluso”.

L’ultimo Dpcm era stato definito “una follia” da Marinoni, dal momento che “i ristoranti e i bar hanno ripreso l’attività il 18 maggio. E la curva dei contagi da allora fino a metà settembre è stata sotto controllo. Se da metà settembre ha ripreso improvvisamente a correre, cosa c’entrano le nostre attività? Sono altri i provvedimenti da prendere, ma questo governo non ne è capace e prende le scorciatoie. Ma questa volta il paese si ribella. Noi non ci stiamo!” .