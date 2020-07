Firenze – Cosa succede quando un giornalista di lungo corso come Riccardo Catola decide di scrivere su qualcosa che entra in profondità nella coscienza storica, collettiva, riassuntiva dell’Europa e di un periodo complesso e affollato come il Secolo breve? Succede che ne esce un’opera monumentale, definitiva, qualcosa che mette un punto: alla storia, alla biografia, alla verità di un continente. Perché l’opera di cui stiamo scrivendo, “Chiamatemi Ungar”, per i tipi di Polistampa editore, mette insieme molte cose: biografia/autobiografia, in scena una storia avvincente come quella di Ferenc Ungar, figlio d’Ungheria, ma anche la narrazione di uno degli snodi storici dell’Europa moderna, prodromo della fine della Russia sovietica, di un mondo avvincente e segnato dagli orrori della Shoah, dalla voglia di rinascita che segna gli anni cruciali del dopoguerra, delle incertezze, dei dubbi e della nuove strade che la società europea si trova davanti dopo il periodo buio dei militarismi e delle dittature.

Ma non si tratta solo di questo, che sarebbe già un compito immane. Sostenuto dalla maestria del giornalista, dalla competenza dello storico e dalla fantasia del romanziere, il libro procede a dar conto di un periodo in cui tutto accade, denso di orrori di cui rimane difficile parlare con distacco e che tuttavia sono crogiuolo del nostro presente. Forse inutile presagio di altri orrori. Tutto comincia quando il giornalista e il cardiologo che lo cura si incontrano e la curiosità prevale: da dove proviene il cognome del medico? Ed ecco che con prepotenza emerge la figura di Ferenc Ungar, padre del cardiologo, 83enne, già primario di ortopedia, console onorario del suo paese d’origine a Firenze dove risiede . Potrebbe essere una semplice, edificante storia di qualcuno che “se l’è cavata”, ma non è così. La materia, la memoria, lievita sotto la penna dello scrittore, e mette insieme Storia e storie, individui e il grande snodarsi degli avvenimenti che hanno insanguinato e costruito la nostra memoria collettiva. Così, dall’assedio di Budapest cui Ferenc sopravvive bambino, passiamo allo studente di vent’anni che nell’Ungheria sovietizzata si mette in marcia per la rivoluzione. Siamo nel 1956 e la reazione sovietica non si fa attendere: 4mila carri armati, 200mila militari, la prima grande ferita nel corpo sovietico, la prima messa in discussione in grande stile di un sistema intero. Dal punto di vista economico e senza ideologie, la prima grande vittoria, mediatica e ideale, del sistema basato sul profitto sul sistema basato sull’oppressione della libertà. I ragazzi eroi della rivoluzione ungherese diventeranno parte indelebile della memoria collettiva dell’Occidente, simboli per sempre di libertà contro tutte le oppressioni. Forti dell’esperienza odierna, c’è da chiedersi, per inciso, se l’Europa non si trovi per la prima volta, senza veli, a scegliere non fra due mondi, ma fra due schiavitù: dilemma risolto dalla storia.

La storia di Ferenc continua, la fuga verso l’Austria e poi la destinazione italiana, casuale ma provvida, visto il seguito: la Roma degli intellettuali che accoglie il giovane ungherese attraverso la moglie di Mario Pannunzio, anch’essa magiara, gli studi di medicina e la carriera di medico, l’amore che arriva nelle vesti di Anna, i figli. La narrazione di una vita straordinaria diviene non solo biografia, perché Catola getta se stesso in Ferenc, con umiltà e discrezione, chiedendo permesso, ma facendo “storia” con appunti, ricordi, minuzie e guardando alla vita del protagonista con la curiosità attenta del giornalista, abitudine di cui non si può disfare. Tutto scorre, in quest’opera monumentale, con un andamento fluviale che ricorda i grandi romanzi novecenteschi, recuperando e guadagnando anche spezzoni di un mondo perduto come Sissi e Franz Jospeh, adorati dal nonno ebreo del protagonista, in particolare la figura dell’imperatrice, grande protettrice degli ungheresi.

Infine, un ultimo dato: pur nella problematicità della Storia e nella densità degli interrogativi, il libro mantiene una sua splendida unità e un piacere magico del narrare, una sorta di aurorale convinzione nella continuità della vita e nel susseguirsi delle generazioni. Niente dello spezzato e si potrebbe dire disintegrato mondo in cui ci troviamo a vivere, fra “messaggini” ed emoticon. Un grande libro, che nonostante gli orrori, racconta qualcosa che, alla fine, non può non far sorgere un’amarissima, inspiegabile, per certi versi fraudolenta, nostalgia.

Riccardo Catola

“Chiamatemi Ungar”

prefazione di Franco Cardini

Edizioni Polistampa

Foto: in copertina, il Parlamento di Budapest, di Andrew Shiva / Wikipedia, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42506947