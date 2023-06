Castelnuovo Berardenga – Con l’estate torna anche il Chianti Festival, in programma da venerdì 23 giugno a domenica 30 luglio con quattordici appuntamenti sotto le stelle che animeranno Castelnuovo Berardenga, Comune capofila, Castellina in Chianti e Gaiole in Chianti fra musica, teatro e divertimento per tutte le età. La manifestazione, giunta alla 24esima edizione, conta anche quest’anno sulla collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo onlus (riconosciuta dal Ministero della Cultura come primo Circuito Multidisciplinare in Italia per il 2022) che condivide la direzione artistica con Lo Stanzone delle Apparizioni. Tutti gli eventi inizieranno alle ore 21.30.

Il Chianti Festival 2023 si aprirà a San Gusmè con tre giorni dedicati ai 25 anni del Bruscello di Castelnuovo Berardenga, in programma da venerdì 23 a domenica 25 giugno con “Don Chisciotte – Il cavaliere dalla triste figura”. Tratto dal repertorio della Compagnia del Bruscello, lo spettacolo sarà ambientato nel paese immaginario di Borgoseduto, dove si discute animatamente su come rilanciare la festa locale, ormai caduta in disgrazia, ma nessuna soluzione proposta appare appropriata. L’arrivo della compagnia di artisti girovaghi “Contrasti e Rimpasti” sembra fornire l’idea giusta e tutto il paese si mobilita per mettersi “in scena”. Esattamente come accade con la Compagnia del Bruscello di Castelnuovo Berardenga da 25 anni. Scritto da Luca Bonechi, Matteo Marsan e Giuseppe Scuto, lo spettacolo è diretto da Davide Lettieri e Alessandro Rigacci e interpretato dalla Compagnia del Bruscello, che ne cura anche le musiche. Prima dello spettacolo, dalle ore 19 alle 21, sarà possibile anche cenare nelle piazzette del borgo.

Gli appuntamenti sotto le stelle continueranno mercoledì 5 luglio a Gaiole in Chianti, nel parcheggio pubblico in via G. Galilei, con “Culture contro la paura. L’Orchestra multietnica di Arezzo ospita i Modena City Ramblers”, attraverso un racconto di culture in dialogo, tra tradizione e innovazione. Sabato 8 luglio a Vagliagli, nel comune di Castelnuovo Berardenga, sarà la volta di Ginevra Di Marco e Gaia Nanni con Donne Guerriere, spettacolo nato da un’idea di Francesco Magnelli per rendere omaggio alle “donne guerriere” di oggi attraverso dialoghi, monologhi e canzoni inedite e della tradizione popolare. Mercoledì 12 luglio il Chianti Festival tornerà a Gaiole in Chianti, ancora in Piazza Ricasoli, con Andrea Roventini and The New Stompers, gruppo di jazz tradizionale, mentre il giorno successivo, giovedì 13 luglio, si sposterà a Castellina in Chianti, in Piazza del Comune, con Jazz Sebastian B(ach)rass, performance musicale che vedrà protagonisti gli Ottoni e Percussioni dell’ORT ensemble e la voce recitante di Isabella Brogi.

Venerdì 14 luglio il Chianti Festival tornerà ad animare il territorio di Castelnuovo Berardenga, e più precisamente Villa a Sesta, con “Volevo fare la dj” di e con Anna Meacci, mentre domenica 16 luglio si sposterà alla Certosa di Pontignano, ancora nel comune castelnovino, con lo spettacolo site-specific di danza contemporanea “Respiri di bellezza-ncsor#3 (niente che sia oro resta – terzo studio) con la coreografia di Francesca Selva. Martedì 18 luglio la rassegna tornerà protagonista a Castellina in Chianti, in Piazza del Comune, per una travolgente serata musicale in compagnia di Sax Appeal, Klaus Lessmann mini Big Band feat e la cantante Romina Capitani. La musica continuerà mercoledì 19 luglio a Gaiole in Chianti, ancora in Piazza Ricasoli, con i biVio in concerto per il Progetto Glocal Sound, prima di lasciare spazio alla performance “Il paradiso è sempre altrove” in programma a San Gusmè, in Piazza Castelli, venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 luglio con Adriana Altaras, Daniela Morozzi, Gianni Ferreri, Anna Meacci, Peter Franke, Stefano Santomauro e altri attori e attrici non professionisti espressione del territorio chiantigiano e membri della Compagnia del Bruscello.

Il Chianti Festival si avvierà verso il gran finale lunedì 24 luglio a Castellina in Chianti, in Piazza del Comune, con Requiem, una serata in compagnia di Stefano Cocco Cantini, Giuditta Scorcelletti e Paolo Batistini dedicata a Leo Ferré, cantautore, poeta, scrittore e anarchico monegasco, scomparso a Castellina in Chianti nel luglio del 1993. Martedì 25 luglio alla Certosa di Pontignano sarà la volta di Pinocchio Confidential, reading di Lella Costa e Gabriele Vacis tratto dal romanzo “Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino” di Carlo Collodi, mentre mercoledì 26 luglio Gaiole in Chianti saluterà il Chianti Festival con Gemini Blue in concerto per il progetto Glocal Sound. A chiudere l’edizione 2023 della rassegna culturale chiantigiana sarà Andrea Pennacchi con il suo spettacolo “Una piccola odissea”, di cui è attore e regista, in programma domenica 30 luglio alla Certosa di Pontignano.