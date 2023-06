Firenze – Serata inaugurale al Florence Dance Festival 2023 con il pluripremiato Virgilio Sieni, danzatore e coreografo, artista attivo in ambito internazionale per le massime istituzioni teatrali, musicali, fondazioni d’arte e musei.

Il tema del monocromo e del cosiddetto “verdeterra” sono le tecniche usate da Paolo Uccello per dipingere nel Chiostro Verde di Santa Maria Novella due episodi cruciali della storia dell’uomo: il Diluvio e recessione delle acque e il Sacrificio ed Ebrezza di Noè (1436-1440). Ecco perché la danza si svolge nel Chiostro sotto il colonnato: per rivivere il gioco prospettico di un corpo dislocato in vari punti di fuga.

La coreografia, di e con Virgilio Sieni, si articola partendo dal chiasmo poetico emanato dall’energia dell’opera ed è immaginata per un luogo che, come un cammino, lo si percorre nella sua lunghezza e nei suoi bordi di sparizione, per proiezioni, avvistamenti e scorci. Quelle posture, quei volti, quel modo primordiale senza tempo di stare in prossimità delle cose saranno i temi della narrazione in danza.

In occasione della serata il Florence Dance Festival e il Comune di Firenze, consegneranno a Virgilio il 12° Premio Mercurio Volante, all’insegna dell’arte e della cultura della danza. In apertura della serata, l’opera dell’artista Mario Mariotti, “Still Life”, performance allegorica – contro ogni guerra – allestita nel Chiostro Verde della Basilica di Santa Maria Novella.

Florence Dance Festival 2023 – Danzando in Chiostro Maggiore

Chiostro Grande di Santa Maria Novella

Estate Fiorentina

VIRGILIO SIENI E DANIELE ROCCATO

“Chiasmo Verde | Ballo 1397”

Foto: Virgilio Sieni- (credits Giovanni Daniotti)