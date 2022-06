Firenze – Il sindaco Dario Nardella ha conferito al fotografo statunitense Bruce Weber le Chiavi della Città di Firenze. “Weber è uno dei più grandi interpreti della fotografia mondiale. La sua carriera – ha sottolineato il sindaco nelle motivazioni dell’onorificenza – è stata dedicata a dare alla bellezza non solo l’opportunità di essere narrata visivamente ma anche di essere percepita e assorbita intimamente, grazie alla sua maestria senza precedenti della luce e della fotografia e al talento nel rivelare la bellezza interiore dei suoi soggetti. Per il suo impegno per l’arte durante tutta la vita gli assegnamo le Chiavi della città, la più alta onorificenza cittadina conferita a cittadini non fiorentini che si sono distinti per aver testimoniato i valori in cui la nostra Città e la nostra gente vogliono identificarsi”.

“Weber ci ha detto che prenderà queste Chiavi come uno stimolo a lavorare insieme – ha aggiunto il sindaco – e ci metteremo subito all’opera per costruire un progetto legato alla fotografia. Siamo contenti che la sua presenza renda speciale questa edizione di Pitti Uomo che non è solo un grande evento di moda e per le imprese ma anche una vera e propria kermesse culturale che richiama a Firenze alcuni dei più grandi protagonisti internazionali del settore”.

Al termine della cerimonia Weber è stato anche insignito da Ragini Gupta, Console generale degli Stati Uniti a Firenze, del Premio per la Diplomazia Culturale, nato dal Consolato per ringraziare e onorare coloro che hanno contribuito a rafforzare il legame tra Stati Uniti e Italia negli anni

Foto: cgefoto, Enrico Amerini