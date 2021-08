Campi Bisenzio – Non ha avuto purtroppo un lieto fine, la storia d’amore paterno di Enzo Galli, 45 anni, sepolto oggi fra la commozione generale. Un grande amore per la “sua” bambina, quella che, insieme alla moglie Simonetta Filippi, era andato ad adottare in India, laddove, a fine aprile, era rimasto bloccato per dieci giorni. Poi finalmente il ritorno con la piccola, e il responso di positività al covid. Ricoverato a Careggi l’8 maggio, si è purtroppo spento mercoledì. Ultimo messaggio, “vi amo”, a sua moglie e alla sua bambina.

Oggi, 27 agosto, venerdì, le esequie, che si sono tenute in una chiesa piena, pur nel rispetto delle norme anticovid, una cinquantina fra amici e parenti dentro, un centinaio fuori. Alle 10.30 è giunto il feretro, seguito a breve dalla moglie. Nel corso della funzione, è stato letto il messaggio inviato dall’arcivescovo di Firenze, il cardinale Giuseppe Betori, “Il Vescovo e la Diocesi tutta di Firenze sono vicini a Simonetta e a Mariam Gemma, e a tutta la comunità di Campi Bisenzio, in questo momento di dolore. In questi mesi ci ha sorretto la speranza in un felice esito della malattia di Enzo. Ora ci è chiesto di lasciarci orientare dalla stessa speranza, ma con uno sguardo che va oltre questa vita e si proietta nell’eternità”.