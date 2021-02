Empoli – Giunta alla 34° edizione, la gara ciclistica Firenze – Empoli, riservata alla categoria ‘Dilettanti under 23 elite’ si appresta allo start, sabato 27 febbraio 2021 a partire dalle 12.40 da piazzale Michelangelo Firenze.

Centoquaranta chilometri di collina toscana, che la carovana di ciclisti (sono circa 200 gli iscritti) e ammiraglie (29 i team presenti) attraverserà il territorio comunale fiorentino e proseguirà nel territorio comunale di Empoli, seguendo un circuito prestabilito che si ripeterà per cinque volte con conclusione prevista in via carraia. Per questo saranno necessarie delle modifiche temporanee alla viabilità comunale.

PERCORSO – Il percorso prevede la partenza da piazzale Michelangelo, quindi discesa fino al Galluzzo. Quindi partenza ufficiale dal ponte Bailey, Tavarnuzze, San Casciano, Spedaletto, Chiesa Nuova, Cerbaia, Montelupo Fiorentino, ingresso a Empoli in Via Cherubini, Via Giovanni Da Empoli, Via Fucini, Via Fabiani, Viale IV Novembre. Quindi ancora Via Carraia, salita di Monteboro, Fontanella, Monterappoli, Via Dei Cappuccini, Via Vico, Via Bartoloni (da ripetere 5 volte). Quindi ancora Via Carraia, Monteboro, Fontanella, Monterappoli, S.P. 51 Valdorme fino al Pozzale, Via Maremmana 1° Tratto, S.P. 52, Via Vico, Via Bartoloni, Viale IV Novembre, e il classico arrivo in Via Carraia.