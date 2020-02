Firenze – La Federazione ciclistica italiana ha deliberato di anticipare a sabato 28 marzo l’attività agonistica per allievi, maschi e femmine. L’inizio era previsto per domenica 29 marzo annullato perché in quella data c’è il Referendum popolare.

La stagione in Toscana si aprirà, dunque, il 28 marzo con la storica Coppa Cei in programma a Monte San Quirico di Lucca. Tra le squadre più attese e più quotate presenti quella del Gruppo Sportivo Iperfinish di Stabbia (provincia di Firenze).

Sarà in campo con sette allievi e confida di disputare una stagione da protagonista. Di raggiungere risultati ancora più rilevanti rispetto a quelli pur ottimi conseguiti lo scorso anno.

Un “settebello” composto da cinque confermati quali Matteo Belluomini, Lorenzo Conforti, Davide Leonardi, Gabriele Paolini, Nicholas Staccioli più due nuovi acquisti che sono i promettenti Elia Pellegrini e Domenico Vasca.

I dirigenti e il direttore sportivo Salvatore Palumbo ritengono di avere nelle file della loro squadra corridori di valore tali da trovare posto anche nella rappresentativa toscana che parteciperà ai campionati italiani allievi in programma a luglio a Chianciano Terme. Parteciperà anche ad alcune classiche fuori regione ed a gare su pista. Insomma ci sono tutte le condizioni perché quel “settebello” sia tra i protagonisti nell’imminente stagione anche in classiche fuori regione.