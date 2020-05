Firenze -Si è riunito il Consiglio federale del ciclismo gettando le basi per la ripartenza dopo il 18 maggio. Sono stati approvati i protocolli per l’attività al’interno degli impianti; è stato completato il nuovo calendario gare nazionale inviato per l’approvazione alla Federazione internazionale.

I titoli europei della specialità (juniores, under 23, elite maschili e femminili, trial) sono previsti dal 2 al 4 ottobre a Dessel (Belgio). La ripresa dell’attività agonistica è prevista per il 1 luglio nel rispetto delle direttive della sanità.