Firenze – Domani mercoledì professionisti in gara nel Giro del Piemonte (finora in Italia disputate 4 gare e quattro vittorie straniere)

Al Giro del Piemonte la squadra “Vini Zabù” con sede a San Baronto sarà composta da Giovanni Visconti, capitano, l’esordiente Matteo Spreafico, Lorenzo Rota, Lorenzo Fortunato, Matteo Frapposti, Andrea Garosio e Umberto Marengo.

E sabato giorno di Ferragosto un’altra classicissima il Giro della Lombardia.

Intanto il commissario tecnico Davide Cassani ha varato oggi un sestetto azzurro da schierare il 18 agosto al Giro dell’Emilia professionisti.

Tra i selezionati Gabriele Benedetti (Petroli Firenze Hopplà); Martin Macellusi (GS. Mastromarco Pistoia) e Marco Tizza (Amore e Vita Prodir di Lunata di Lucca.

In Toscana, intanto, èlite e under 23 hanno disputato la prima corsa in linea a Lastra a Signa vinta dal pistoiese Federico Molini (Club Mastromarco Pistoia) davanti al brillante fiorentino Luigi Pietrini (SC. Mastromarco) torneranno di scena il 25 agosto a Gambassi Terme.

Il loro calendario prevede in settembre il 5 il Giro delle Due province Marciana di Cascina; il 15 la Coppa Città di Vinci; il 20 una gara nazionale a Corsanico, il 26 cronometro da Seano a Baccareto; il 27 Coppa Giulio Burci a Poggio a Caiano valida per il titolo toscano ed il 29 l’internazionale Ruota d’oro a Terranuova Bracciolini (Arezzo.

Gli juniores invece sono attesi il 30 agosto a Stabbia di Cerreto Guidi; mentre in settembre gareggeranno il 6 a Calenzano, il 12 a Marina di Massa, 13 al Trofeo Buffoni a Montignoso di Massa internazionale ed il 26 la cronometro da Seano a Bacchereto.

Intanto sulla pista di San Vincenzo sono stati assegnati quattro titoli toscani giovanili.

Allievi. Omnium a Riccardo Lorello (GS. Fosco Bessi Calenzano) e quello femminile a Beatrice Bartolini (Valcar Travel-Service)

Esordienti. A Damiano Petri (Bessi Calenzano); donne a Letizia Tasciotti (San Miniato-Santa Croce).