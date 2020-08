Firenze – Da domani venerdì a domenica prossima sono in programma i campionati italiani professionisti di ciclismo. Partenza da Basano del Grappa ed arrivo a Cittadella.

Domani sono in programma i “tricolori” a cronometro femminili e maschili. La prima delle donne prenderà il via alle 16,30. Il percorso misura 34,700 chilometri. In gara anche tre atlete dell’Aromitalia Vaiano. Si tratta delle toscane Emilia Matteoli e Gemma Sernissi e la talentuosa Sofia Collinelli al suo primo campionato italiano nella massima categoria. E tra le juniores Giada Borghesi.

La cronometro maschile, partenza ore 18,30, chilometri 38,700. In campo anche la “Vini Zebu – KTM di S an Baronto Pistoia con Simone Bevilacqua, Marco Frapposti, Matteo Spreafico, Umberto Marengo, Liam Bertazzo.

Domenica il campionato dei professionisti.