Firenze – Si corre domenica prossima 8 marzo a Larciano di Pistoia il 43° Gran Premio Industria e Commercio al quale sono iscritte 26 squadre tra cui quelle più quotate e famose in assoluto.

La tradizionale gara si svolgerà sull’ormai consueto percorso che è sempre risultato selettivo (arrivo in salita). In partenza 22 chilometri senza difficoltà, poi quattro giri di 27 chilometri con le salite del Fornello e del San Baronto per complessivi 189 chilometri.

E’ arrivata anche l’iscrizione di una squadra di azzurri, selezionata dal commissario tecnico Davide Cassani, nella quale figurano tre toscani. Si tratta di Gabriele Benedetti della Petroli Firenze Hopplà; Martin Marcellusi del Team Mastromarco Pistoia e di Marco Tizza di Amore&Vita Prodir di Lunata di Lucca. Gli altri azzurri sono Giovanni Aleotti, Fabio Aru, Filippo Ganna e Samuele Riva.

Tre giorni dopo Larciano parte la Tirreno-Adriatico a tappe. La prima tappa a Lido di Camaiore.