Firenze – Domenica 15 marzo scatta il calendario gare della categoria juniores. Esordio con il Memorial Piero Bacchereti a Calenzano disegnato su un percorso impegnativo e che vedrà a confronto le più importanti squadre toscane (ed alcune anche fuori regione).

In questa stagione il calendario gare toscano per juniores comprende quasi una trentina (molte meno di quelle dei tempi d’oro) di corse.

Tra le squadre al via a Calenzano anche “Toscana Valdarno Regia Congressi Seiecom”. Una pattuglia praticamente nuova con sede a Terranuova Bracciolini che riporta nella provincia di Arezzo, già ricca di corse, anche la categoria juniores che mancava nel Valdarno Superiore.

Presidente Mario Cellai, team manager il fiorentino Leonardo Gigli e direttore sportivo l’aretino Francesco Sarri. E’ una squadra tutta da scoprire. Alcuni dei corridori arrivano dalla categoria allievi, nella quale hanno fatto bene. Ma sono un interrogativo in quanto correre negli juniores è tutta altra cosa. Giustificata l’attesa e la curiosità dei dirigenti e dei tecnici di questa emergente realtà. Tra i più attesi sembrano Testi, Pellegrini ed il fiorentino Djordjevic che lo scorso anno ha vinto il titolo toscano della cronometro in salita aggiudicandosi la Firenze-Fiesole. Ma anche gli altri hanno titoli per mettersi in evidenza e magari compire qualche impresa.

Di questa squadra una cosa è certa. Si presenterà al via della stagione molto preparata. Ha svolto un programma di allenamenti molto curato e completo (è stata anche un periodo in ritiro) quindi confida di partire con il piede giusto.

Questi i nove corridori della squadra: Alfonso Grammengna; Luca Testi; Lorenzo Pellegrini; Riccardo Djondevic; Alessandro Marchi; Giulio Perugini; Valentino Fattorini; Giovanni Cioni; Leonardo Degl’Innocenti.

Il campionato toscano si correrà il 24 maggio a Bagnolo di Montemurlo (Prato); il 18 agosto la Coppa Pietro Linari a carattere nazionale a Borgo a Buggiano di Pistoia (il fiorentino Linari è stato un gran velocista e pistard a livello internazionale degli anni venti) ed una gara a carattere internazionale cioè il Trofeo Buffoni a Montignoso di Massa.

Il calendario.

MARZO : 15 Calenzano; 22 Stabbia (Firenze);

APRILE: 5 Pieve al Toppo (Arezzo); 13 Calenzano; 25 Turano di Massa; 26 Chiassa Superiore (Arezzo);

MAGGIO : 1 Mercatale di Cortona; 3 Torre di Fucecchio; 10 Fabbrica di Peccioli; 17 Scandicci (Firenze); 24 Bagnolo di Montemurlo (Prato);

GIUGNO : 2 Monsummano;

LUGLIO : 5 Coppa Burci a Poggio a Caiano; 5 Fiesole; 19 Sillicagna (Arezzo); 25 Rufina-San Baronto; 26 La Stella Vinci;

AGOSTO: 9 Chiesina Uzzanese (Pistoia); 18 Coppa Linari a Borgo a Buggiano; 23 Piandichena (Arezzo);

SETTEMBRE : 8 Donnini di Reggello; 12 Marina di Massa; 13 Trofeo Buffoni (Montignoso Massa); 27 Castelfiorentino; 29 Rignano sull’Arno;

OTTOBRE : 4 Giro delle Valli Aretine.