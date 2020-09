Firenze – Sabato parte il Giro d’Italia. Debutta a Palermo con una cronometro. La corsa rosa risalirà la Penisola lungo la costa Adriatica per concludersi a Milano il 5 ottobre. Niente tappe in Toscana. Peccato. Al via anche una squadra toscana la Vini Zebu con sede a San Baronto Pistoia.

I due tecnici toscani Luca Scinto e Francesco Frassi hanno varato la squadra che sarà capitanata da Giovanni Visconti. Con il capitano sono stati scelti Simone Bevilacqua, Marco Frapposti, Lorenzo Rota, Marco Spreafico, Etienne Van Empel, Luca Wackermann ed Edoardo Zardini..

Per il ciclismo minore a Poggio a Caiano con la storica Coppa Giulio Burci, vinta dal veneto Filippo Tagliani sono stati assegnati due titoli toscani dilettanti. Quello per la categoria under 23 è stato conquistato da Martin Marcellesi del GS. Mastroomarco di Pistoia; terzo classificato e quello per la categoria èlite da Luigi Pietrini del G.S. Malmantile..

Infine la grande rassegna di giovanissimi a Barberino del Mugello, 320 partecipanti, in una gara dedicata alla memoria di Gastone Nencini il campione mugellano vincitore del Giro di Italia del 1957 e del Tour di Francia nel 1960..

Questi i vincitori. Categoria G1 (batteria) Lorenzo Contini (VC.Empoli); 2° batteria David Gentili (G.S.Gastone Nencini di Barberino Mugello; G2 batteria Andrea D’Angelo Rizzo del Team Valdinievole; seconca batteria Niccolò Tarmone del Velo Cluub Empoli; G3 : Raffaele Sichi (Ciclistica Butese Pisa). La classifica per società è andata all’Olimpia Valdernese Montevarchi.