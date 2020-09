Firenze – In Toscana torna il grande ciclismo. Lunedì prossimo a Lido di Camaiore prenderà il via la Tirreno-Adriatico prima delle otto tappe previste. Ultima frazione lunedì 14 settembre, a San Benedetto del Tronto con la tradizionale prova a cronometro.

Una edizione di lusso per la presenza di tanti campioni primi fra tutti Vincenzo Nibali e Chris Froome. Tra gli altri favoriti pure Giovanni Visconti, capitano della “Vini Zebu” di San Baronto Pistoia, unica squadra toscana delle 25 partecipanti. Tra i più attesi c’era anche Giulio Ciccone, un campioncino emergente, “fermato” però dal corona virus).

La prima tappa, dunque, a Lido di Camaiore. Una frazione in circuito, ma impegnativa in quanto dovrà essere scalato per ben tre volte l’arcigno Monte Pitoro. Partenza ore 12,40.

Martedì la tappa Camaiore-Follonica; mercoledì Follonica-Saturnia. Dopo queste tre tappe la corsa lascerà la Toscana per puntare verso l’Adriatico.

Una Tirreno-Adriatico di livello internazionale molto importante. Per i campioni anche l’occasione per mettere a punto la forma in vista dei campionati del mondo il 27 settembre ad Imola.