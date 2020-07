Firenze – Due giornate nerissime per la Vini Zabù-KTM, squadra ciclistica professionisti con sede a San Baronto di Pistoia. Due suoi corridori, Andrea Di Renzo e ed Edoardo Zardini, mentre erano in allenamento, nelle rispettive sedi, sono rimasti vittime di incidenti stradali e saranno costretti ad un periodo di riposo mettendo la squadra nelle condizioni di dover rinunciare per un certo periodo a due pedine preziose.

Di Renzo mentre pedalava sulla statale Civitanova Marche impattava con una auto che di colpo cambiava direzione per dirigersi verso una stazione di servizio. Trasportato all’ospedale al corridore abruzzese veniva riscontrata la frattura composta di una clavicola ed una forte contusione ad un ginocchio.

Zardini, invece stava allenandosi sulla statale 12 direzione Domegliaro (Verona) quando improvvisamente un cane irrompeva sulla strada facendo cadere il corridore. Zardini si fratturava una clavicola, la stessa che si era fratturato durante la scalata dell’Etna nella 6°tappa del Giro d’Italia 2018.