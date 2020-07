Venezia – Stamani giovedì è stato presentato a Venezia il prossimo Giro d‘Italia per dilettanti under 23 giunto alla 43° edizione. La corsa, in programma da sabato 29 agosto a sabato 5 settembre, sarà articolata su otto tappe tra Marche, Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia.

Prenderà il via da Urbino (Pesaro) per concludersi ad Aprica (Sondrio). Otto tappe ben distribuite nel senso che alcune sono favorevoli ai velocisti, altre agli scalatori. La Toscana sarà presente con i suoi migliori elementi in grado di ben figurare ed essere più volte protagonista.

Intanto un gruppo di 11 dilettanti under 23 sono in ritiro al Sestriere da oggi giovedì a martedì 14 luglio. Per questi azzurrini, convocati dal tecnico federale Marino Amadori l’occasione, con questo primo raduno in altura, per cercare la migliore condizione atletica in vista della ripresa agonistica. Tra i convocati il toscano Gabriele Benedetti del Team Petroli Firenze Hopplà.

In Toscana intanto giovedì 9 luglio riunione al Velodromo delle Cascine a Firenze per juniores maschile e femminile inizio ore 18; ed un’altra riunione per sabato 12 luglio per esordienti ed allievi maschile e femminile.