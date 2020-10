Firenze – Due appuntamenti di rilievo per il ciclismo toscano. La squadra professionisti Amore&Vita Prodir di Lunata di Lucca sarà in Spagna per partecipare ad una classica del calendario iberico.

La squadra di Ivano e Cristian Fanini metterà in campo un sestetto con al vertice Marco Tizza che rientra tra i favoriti. Gli altri selezionati sono Davide Appollonio, Andrea Meucci, Antonio Zullo, Riccardo Marchesini e Charry Petellin,

Invece martedi 13 ottobre una popolare corsa nazionale a Ponsacco di Pisa per èlite ed under 23, valida per la Coppa del mobilio arrivata alla 69° edizione. E’ articolata su due prove. Al mattino (il via alle ore 9) quella in linea. Prova articolata su quattro giri di un circuito di 8 chilometri intorno a Ponsacco più le salite di Peccioli e di San Pietro.

Al pomeriggio la prova a cronometro riservata ai primi quindici classificati nella corsa del mattino. La cronometro misura 33 chilometri. Sono 178 gli iscritti di una ventina di società.