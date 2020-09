Firenze – I campionati del mondo di ciclismo ad Imola si sono aperti oggi giovedì con la gara a cronometro femminile. Ha vinto con merito l’olandese Anna Van der Breggen coprendo il percorso di chilometri 31,700 alla media di 47,154.

Non pari alle attese le due azzurre : 10° la 31enne romana Valeria Bussi e 25° Vittoria Guazzini di Poggio a Caiano. Forse la non ancora ventenne toscana non era nemmeno in una giornata di grazia, ma è sicuro che è stata molto danneggiata dal forte vento contrario incontrato nel momento in cui disputava la prova. Veramente inaspettato il suo modesto risultato visto che vanta titoli e prestazioni internazionali di primo livello.

Intanto Davide Cassani ha reso noto gli otto titolari e le due riserve per il mondiale di domenica prossima.

TITOLARI : Vincenzo Nibali, Diego Ulissi, Giovanni Visconti, Alberto Bettiol, Andrea Bagioli, Fausto Masnaga Damiano Caruso e Gianluca Brambilla.

RISERVE : Nicola Conci e Matteo Fabbro.

Una scelta giusta visto i corridori a sua disposizione “Non siamo noi – ha detto Cassani – i favoriti. Il percorso è molto impegnativo. Sono sicuro che la nostra squadra metterà in campo tutte le sue risorse quindi mi aspetto un buon risultato”. .

Il ciclismo toscano sarà presente con i corridori Bettiol di Castelfiorentino, Visconti di San Baronto Pistoia, ed Ulissi di Donoratico. Tre campioni che domenica saranno tra i protagonisti della corsa.