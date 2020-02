Empoli – Il 21enne Leonardo Marchiori si è aggiudicato in volata la 43° Firenze-Empoli, prima gara dilettanti categoria under 23 del 2020. Il velocista si è imposto allo sprint su un gruppo di 50 corridori. Il suo micidiale sprint lo aveva mostrato anche lo scorso anno a Santa Croce sull’Arno battendo tutti nel G.P. del Cuoio Questa 33° edizione ha visto una fuga di quasi cento chilometri di Parola e Bazzica. La fuga veniva annullata né succedeva niente nell’ultimo strappo la Casetta a sei chilometri dal traguardo. Quindi all’arrivo una volata serrata nella quale nella scia del vincitore si piazzavano il veneto Kevin Bonaldo e terzo il fiorentino Niccolò Ferri della “Mastromarco” Pistoia.

Domenica immediata rivincita. A Torre di Fucecchio si disputa un circuito per èlite (alla sua prima gara della stagione) e under 23. Sono 140 i partecipanti. Il circuito decisamente impegnaivo misur km. 3,900 da ripetere 26 volte per un totale di 100mchilometri.

Le più importanti corse per dilettanti èlite ed under 23 nel 2020 sono due gare internazionali (Carrara e Terranova Bracciolini); il campionato italiano under 23 partenza da Bacchereto di Prato ed arrivo a Seano il 20 giugno; il campionato toscano il 24 maggio a Montelupo Fiorentino.