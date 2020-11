Firenze – La società ciclistica professionisti Vini Zebù con sede a San Baronto di Pistoia ha messo a segno il primo acquisto per la prossima stagione agonistica. Ha ingaggiato lo svizzero Joab Schneiyrt, 22enne al suo esordio nel professionismo.. Lo scorso anno si è piazzato al settimo posto al Giro d’Italia under 23. E ha vinto una tappa al Tour de Savoie Mont Blanc. Shneiyrt è un ottimo scalatore, ma ha notevoli potenzialità per svettare anche in corse di altro tipo. Deve ancora esprimerle (è giovane) e acquisire esperienza.

A MARZO LA ” COPPI E BARTALI”.

Il Gruppo Emilia di Bologna ha già varato il programma organizzativo professionisti per la stagione ciclistica 2021. Prima gara la Settimana internazionale Coppie e Bartali articolata in cinque tappe dal 23 al 27marzo.; il Memorial Marco Pantani il 18 settembre; il Giro dell’Emilia il 2 ottobre, il G.P. Beghelli il 3 ottobre