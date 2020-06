Lucca – Nel ciclismo ripresa dell’attività agonistica con il botto per la squadra professionisti Amore e Vita Prodir di Lunata di Lucca. Il forte velocista lettone Maris Bogdano della società toscana ha prevalso in Lituania aggiudicandosi il “Sakiai”, gara di rilevante importanza nel ciclismo baltico.

Grande soddisfazione in casa Ivano e Cristian Fanini per questo primo successo della stagione su gare in linea ottenuto, tra l’altro, davanti ad avversari di primo piano del ciclismo nordico.

Una ripresa dell’attività molto positiva per la società lucchese visto che recentemente con i corridori Appollonio e Tizzi è stata protagonista nella corse virtuali con un totale di 35 successi sulla piattaforma Zwift.