Firenze – I dirigenti del Team ciclistico professionisti Vini Zabù con sede a San Baronto di Pistoia, sono al lavoro per costruire la squadra per il 2021. Hanno aperto la campagna acquisti con il 22enne scalatore svizzero Joab Schneiter. Ieri è stata la volta di Simone Bevilacqua. Si tratta di una conferma in quanto molto utile nel gioco di squadra e con doti atletiche molto interessanti. Al suo attivo la vittoria in una tappa del Tour de Langhkanoi.

ORO EUROPEI VITTORIA GUAZZINI

In Bulgaria si sono conclusi i campionati europei su pista con un brillante bilancio per il ciclismo italiano. Ha conquistato tre medaglie d’oro, sette di argento e quattro di bronzi. Tra le azzurre ancora una volta si è imposta la 20enne Vittoria Guazzini di Poggio a Caiano, una delle cicliste azzurre più forti del nostro ciclismo .

Ha vinto l’oro nella americana a coppie con Elisa Balsamo stabilendo anche il nuovo record italiano della specialità (15’13”). Ha pure conquistato la medaglia d’argento nell’inseguimento a squadre incrementando il suo già ricchissimo medagliere (quattro ori, e nel 2018 campionessa su strada e su pista juniores).

Foto: Vittoria Guazzini