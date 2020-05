Firenze – Il Giro della Toscana di ciclismo femminile in calendario a fine agosto si correrà oppure no? Ci sono più interrogativi piuttosto complessi da superare che dovrebbero essere risolti, in un senso o nell’altro, nella prossima settimana.

Il patron della corsa Brunello Fanini di Segromigno in Piano (Lucca) informa che da parte sua tutto è pronto. Fissato il percorso, un cronoprologo e due tappe in linea; 25 squadre al via, 7 italiane e 18 straniere, date assegnate 28,29 e 30 agosto.

“Salvo impedimenti delle norme anticontagio e di sicurezza – dice Brunello Fanini – siamo pronti a partire. Abbiamo già contattato alberghi e ristoranti. C’è però pure il problema di alcune squadre straniere che arrivano da Paesi fuori dalla Comunità Europea. Se riusciremo a superare tutti gli ostacoli ad agosto offriremo agli appassionati di ciclismo ancora una volta uno splendido Giro. Diversamente ripresenteremo il Giro nel 2021 con qualche tappa in più”.