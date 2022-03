Lucca – Al via la prima edizione della Cicloclassica Puccini, che si terrà nel primo fine settimana di aprile, domenica 3, con partenza libera da piazza del Giglio a Lucca dalle 9 alle 10, con flash mob pucciniani organizzati lungo il percorso, per un fine settimana all’aria aperta in sella alla propria bici insieme a professionisti sportivi del territorio.

La ciclopedalata è inserita nell’evento Sulle strade di Giacomo Puccini, in programma nei giorni 2 e 3 aprile 2022, organizzato da Puccini Experience aps per promuovere il territorio della provincia di Lucca e invitare a visitare, pedalando, i luoghi cari al Maestro Giacomo Puccini accompagnati dalla sua musica.

L’evento è stato presentato ufficialmente oggi a Firenze nella sede della presidenza della Regione dall’assessore alle infrastrutture e trasporti Stefano Baccelli insieme a Giorgio Bartoli, commissario straordinario della Camera di commercio di Lucca, Rodolfo Pasquini, amministratore unico di Lucca Promos, Luigi Viani, presidente Puccini experience a.p.s.. Era presente anche la consigliera regionale Valentina Mercanti. A precedere la presentazione una breve esibizione musicale dell’artista ucraino, allievo del Boccherini, Petr Yanchuk che ha eseguito ‘piccolo valzer’.

La partecipazione alla Cicloclassica Puccini è gratuita e può essere fatta con qualsiasi bici. Sul sito cicloclassicapuccini.it è possibile trovare tutte le informazioni sui percorsi (da Lucca a Massaciuccoli e ritorno) e scegliere quello che si preferisce tra uno medio di 14 Km e uno lungo di 50 km. È possibile confermare la partecipazione inviando una e-mail a partecipo@ cicloclassicapuccini.it per usufruire gratuitamente dei ristori e avere gli sconti per i musei e il barcone.

Per l’intero fine settimana è possibile visitare i musei Puccini Museum casa Natale di Lucca, Museo pucciniano di Celle, Museo Villa Puccini di Torre del Lago, con prezzo d’ingresso ridotto riservato agli iscritti della ciclopedalata. Inoltre, è possibile prenotare la visita sabato 2 aprile alle 15:00 ed alle 16:00 alla Villa Puccini di Viareggio e domenica 3 aprile alle 12:00 al parco e al Gran Teatro di Torre del Lago (visita guidata gratuita).