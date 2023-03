Firenze – Scatta l’1 e 2 aprile prossimi la seconda edizione della Cicloclassica Puccini, ciclopedalata non agonistica a partecipazione gratuita, abbinata alla visita di luoghi, musei, concerti ed altri eventi tutti legati al Maestro. Due i percorsi ad anello, da Lucca (Piazza del Giglio) o da Viareggio (passeggiata prospicente Piazza Puccini), e rientro in bici al luogo di partenza. La presentazione si è tenuta ieri, a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze.

“Al tempo in cui ho ricoperto il ruolo di presidente della Provincia di Lucca – ha spiegato l’assessore a infrastrutture e mobilità Stefano Baccelli – iniziai ad impostare il lavoro per la realizzazione di questa ciclopedonale. Adesso l’obiettivo sarebbe completarla, proprio per unire tutte le terre del Maestro Giacomo Puccini: partendo da Celle di Pescaglia, dove si trova la casa degli avi, passando per Lucca, dove è nato, fino a Torre del Lago, sua casa di adozione, e quindi Viareggio, dove scelse di vivere. Lo studio di fattibilità tecnico-economica è in fase di conclusione e questa iniziativa encomiabile, riproposta dopo il successo dello scorso anno, rappresenta il modo migliore per valorizzare il percorso. Saranno tanti gli eventi collaterali nel nome del Maestro, a partire dalla musica ovviamente, ma anche teatro e visite nei suoi luoghi. Cultura, attività sportiva e l’occasione per ammirare le tante emergenze ambientali a partire dal Lago di Massaciuccoli”.

Appassionati di ciclismo ma non solo, potranno così scoprire la natura e il paesaggio del territorio lucchese e versiliese, amato dal Maestro Giacomo Puccini dove, grazie all’ispirazione di questi luoghi, ha composto le sue opere più importanti. Un evento per trascorrere un fine settimana all’aria aperta in sella alla propria bici insieme a professionisti e sportivi del territorio.

L’edizione di quest’anno prevede due percorsi ad anello, con partenza, alla francese, da Lucca (Piazza del Giglio) o da Viareggio (passeggiata prospicente Piazza Puccini) dalle ore 9:00 alle ore 10:00, e rientro in bici al luogo di partenza. Lungo il percorso sono organizzati flash mob pucciniani.

La ciclopedalata è inserita nell’evento Sulle strade di Giacomo Puccini, in programma nei giorni 1 e 2 aprile 2023, organizzato da Puccini Experience aps per promuovere il territorio della provincia di Lucca e invitare a visitare, pedalando, i luoghi cari al Maestro Giacomo Puccini accompagnati dalla sua musica.

L’evento è stato presentato ufficialmente ieri 27 marzo a Firenze, nella Sala delle Esposizioni presso la Regione Toscana alla presenza di Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, di Stefano Baccelli, assessore alle infrastrutture e trasporti della Regione Toscana e di Luigi Viani e Marcella Barsaglini, rispettivamente presidente e vice presidentedella Puccini Experience a.p.s., ed è stata aperto con una breve esibizione musicale eseguita dalla violinista Giulia Bartalini, dell’associazione Sui Passi di Puccini aps, che ha interpetrato per l’occasione “Quando men vo…” da La Bohème.

“Un evento all’insegna del tempo libero, della natura, dello sport e della cultura – ha sottolineato Valter Tamburini, presidente della Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest – che è un’opportunità per la valorizzazione del patrimonio paesaggistico, artistico e culturale del territorio e per puntare i riflettori sull’unicità dell’offerta turistica delle provincie di Lucca, Pisa e Massa Carrara. In particolare, il cicloturismo, le ciclovie sono una modalità di turismo esperienziale per scoprire la storia, il paesaggio e il buon cibo, ed in particolare l’evento Sulle strade di Giacomo Puccini, è un’iniziativa variegata e

coinvolgente di sicura attrattività per uno sviluppo economico.”

Puccini experience aps, promotore e organizzatore dell’evento, è un’associazione di promozione sociale, i cui soci di Lucca e Viareggio uniti dalla una passione comune per la musica e la bicicletta, sono Marcella Barsaglini, direttrice dell’hotel Esplanade e rappresentante del consorzio Italy Bike Hotel, Emanuele Lari, presidente dell’ASD Freedom bike di Viareggio, Piero Bertolani e Federico Lanza in rappresentanza delle categorie economiche di Viareggio e di Lucca, Paladino Meschi e Pietro Scanavacca di ASD Chronò Bike di Lucca. Un’associazione nata per promuovere e valorizzare il territorio con esperienze sportive anche in prospettiva delle celebrazioni per i prossimi centenari pucciniani.

“Siamo particolarmente soddisfatti di questa seconda iniziativa – ha dichiarato Luigi Viani, presidente Puccini Experience a.p.s. – che è riuscita a coinvolgere tutte le associazioni e fondazioni pucciniane e tutti i comuni sui quali si intrecciano le origini della famiglia Puccini, la nascita, la vita e la composizione delle opere del Maestro per finire agli ambiti turistici di Lucca e piana e Versilia che ringraziamo per la loro collaborazione.”

La partecipazione alla Cicloclassica Puccini è gratuita e può essere fatta con qualsiasi bici. Sono previsti diversi percorsi tra i quali è possibile scegliere: uno medio di 14 Km e uno lungo di 50 km e uno di 22 km sul versante Viareggio da Piazza Puccini a Torre del lago. Tutte le informazioni sui percorsi, sulle modalità di partecipazione sono disponibili sul sito cicloclassicapuccini.it.La partecipazione deve essere confermata inviando una email a partecipo@cicloclassicapuccini.it per poter usufruire gratuitamente dei ristori, dei flash mob e della visita guidata all’oasi Lipu ed avere gli sconti per i musei e il barcone (Torre del lago / Massaciuccoli). Tutti i musei pucciniani, Puccini Museum casa Natale di Lucca, Museo pucciniano di Celle,

Museo Villa Puccini di Torre del Lago, saranno visitabili sabato 1 e domenica 2 aprile a prezzo ridotto per gli iscritti alla Ciclopedalata.

Programma di sabato 1 Aprile.

Ore 12.00 Flash mob pucciniano in piazza Cittadella a Lucca a cura dell’associazione Sui Passi di Puccini aps

Ore 15.00 Puccini Museum Casa Natale Lucca visita guidata “Puccini e la Bicicletta”

Ore 15.00 Presso hotel Explanade a Viareggio presentazione del libro “La verità di Elvira. Puccini e l’amore egoista” di Isabella Brega

Ore 16.30 Visita guidata Villino Puccini, viale Buonarroti a Viareggio su prenotazione

Ore 18.00 Flash mob pucciniano in passeggiata a Viareggio c/o bar Galliano a cura Fondazione Festival Pucciniano

Ore 21:00 – Teatro del Giglio a Lucca – spettacolo “Al clima non ci credo“ di e con Mario Tozzi e Lorenzo Baglioni.