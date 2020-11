Firenze – “Sono in arrivo in Banca d’Italia 448.125.003,97 euro per la cassa integrazione dei lavoratori dell’artigianato. Il tempo del passaggio a FSBA, il Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato e da Venerdì 27, o al peggio ad inizio della prossima settimana, partiranno i bonifici alle imprese che, a loro volta, potranno versare quanto dovuto ai loro dipendenti”.

È l’annuncio con cui Giacomo Cioni, presidente di CNA Firenze Metropolitana, comunica lo sblocco delle risorse per la cassa integrazione di luglio, agosto, settembre e una parte di ottobre giunto a termine di una forte azione di pressing dell’associazione e Ebret sul Governo.

Foto: Giacomo Cioni