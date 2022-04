Firenze – Dal 7 maggio sarà possibile prenotare tour per scoprire e riscoprire il Cimitero di San Miniato al Monte, detto “delle Porte Sante”. Sono visite gratuite e i ciceroni saranno le ragazze e i ragazzi del servizio civile, all’interno di un progetto specifico e con formazione ad hoc.

“Si tratta di un nuovo tassello del percorso di valorizzazione delle aree cimiteriali monumentali comunali avviato da tempo dall’Amministrazione – sottolinea l’assessore ai servizi cimiteriali Alessandro Martini –. Per la sua collocazione accanto al complesso monumentale dell’Abbazia al Monte nel perimetro della Fortezza michelangiolesca, e per le illustri personalità che vi riposano, questo cimitero ha per Firenze un significato particolare. Oltre a essere un monumento e un museo a cielo aperto, raccoglie una parte importante della storia della città. Per questo negli ultimi anni l’Amministrazione ha avviato un percorso di restauro e valorizzazione culturale del cimitero anche grazie alla collaborazione di realtà, tra cui la Scuola di Alta Formazione e Studio dell’Opificio delle Pietre Dure, l’Istituto per l’Arte e il Restauro Palazzo Spinelli e l’associazione di volontariato ‘La stanza accanto’ oltre ovviamente ai progetti previsti nell’ambito del Servizio Civile”.

Le visite si terranno ogni sabato (mattina e pomeriggio) a partire dal 7 maggio e andranno avanti, in forma sperimentale, fino alla fine di settembre quando terminerà il servizio civile dei giovani ciceroni. Sulla base dei riscontri e dell’esperienza, il progetto potrà essere confermato e aggiornato.

L’intero itinerario ha una durata di circa 45 minuti, pertanto saranno organizzate fino a 4 visite di mattina e 2 di pomeriggio, in base alla richiesta dei visitatori.

Orari della mattina (dalle 9 alle 13): prima visita 9-9.45; seconda visita 10-10.45; terza visita 11-11.45; quarta visita 12-12.45.

Orari del pomeriggio (dalle 14 alle 16): prima visita 14-14.45; seconda visita 15-15.45.

Il sistema di prenotazione

Visto che per ogni visita il numero massimo di partecipanti è 15, la prenotazione e fortemente consigliata e si effettua tramite:

mail cimiteri.comunali@comune.fi.it, indicando numero di partecipanti, giorno, orario desiderato e un recapito telefonico (preferibilmente cellulare);

telefono (+39 055 2342422), indicando numero di partecipanti, giorno, orario desiderato e un recapito telefonico (preferibilmente cellulare).

È possibile richiedere, in fase di prenotazione, la visita in lingua inglese.