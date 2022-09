Firenze – Da gennaio a dicembre, all’Istituto Francese di Firenze il ciclo «Cinema a Palazzo» programma film francesi e francofoni in V.O. con sottotitoli in italiano, tutti i lunedì alle ore 17, in pendant con l’appuntamento annuale di France Odeon (quest’anno dal 28 ottobre al 1° novembre)

Un programma variegato, che si apre il 26 settembre con La Traversée di Florence Miailhe (2021), un film di animazione che affronta la fuga di due giovani fratelli dal regime spietato che governa la zona in un imprecisato paesino esteuropeo e che – come racconta la regista – «Può essere chiaramente inteso in due modi. Da una parte, si riferisce all’attraversamento di un continente, con tutte le avventure e i pericoli che il viaggio comporta. Dall’altra, parla del passaggio dall’infanzia all’età adulta, dell’affrontare le scoperte e i dolori che la vita ci pone dinanzi: la distanza dalla famiglia, la perdita degli amici, la scoperta dell’amore, la creazione di legami fraterni, anche la capacità di rendersi autonomi. In questo senso, La traversée è un classico film di formazione».

PROGRAMMA COMPLETO: institutfrancais.it/firenze

LA TRAVERSEE. DI FLORENCE MIAILHE (2021)

Cinema / animazione

I fratelli Kyona e Adriel si separano presto dai genitori e intraprendono un lungo viaggio che li porterà dall’infanzia all’adolescenza, in cerca di pace e speranza per i loro cari. Forte, tenero, poetico e struggente, il film di una delle animatrici più importanti degli ultimi trent’anni, scritto con Marie Desplechin, è una favola magnifica e senza tempo sulle complessità di ogni crisi migratoria, pronta a scaldare anche il cuore dei più cinici.

Lunedì 26/09 ore 17

A L’ABORDAGE. DI GUILLAUME BRAC (2020)

Con Salif Cissé, Éric Nantchouang

Amore e classe sociale SI SCONTRANO IN UNA Parigi d’agosto

Lunedì 10/10 ore 17

ONODA. DI ARTHUR HARARI (2021)

Con Yûya Endô

Le 10.000 notti nella giungla di un soldato giapponese dimenticato

Lunedì 17/10 ore 17

LES 2 ALFRED. DI BRUNO PODALYDÈS (2020)

Con Denis e Bruno Podalydès, Sandrine Kiberlain

Alexandre, un disoccupato declassato, ha due mesi per dimostrare a sua moglie che può prendersi cura dei suoi due figli piccoli ed essere finanziariamente indipendente. Problema: The Box, la start-up molto amichevole che vuole assumerlo in via sperimentale ha il dogma: “Niente bambini!»,

Lunedì 24/10 ore 17

14° FRANCE ODEON

CON AMBASCIATA DI FRANCIA, IFI / IFF E REGIONE TOSCANA

Storico festival del cinema francese a Firenze, con anteprime ed ospiti internazionali

Dal 28 ottobre al 1° novembre

C/O IFF E LA COMPAGNIA

Riduzioni con carta iff

L’ADIEU À LA NUIT. DI ANDRÉ TÉCHINÉ (2018)

Con Catherine Deneuve

Il radicalismo islamico oggi, in Francia, con una sempre intensa Catherine Deneuve

Lunedì 14/11 ore 17

ROUGE. DI FARID BENTOUMI (2020)

Con Zita Hanrot

Tra bugie su scarichi inquinanti, cartelle cliniche falsificate o incidenti nascosti, la giovane Nour dovrà scegliere tra tacere o tradire suo padre e portare alla luce la verità.

Lunedì 21/11 ore 17

SI LE VENT TOMBE. DI NORA MARTIROSYAN (2020)

Con Grégoire Colin

In una piccola autoproclamata repubblica del Caucaso, un territorio alla ricerca di esistenza e identità, si lotta per riaprire il proprio aeroporto.

Lunedì 28/11 ore 17

CESAR ET ROSALIE. DI CLAUDE SAUTET (1972)

Con Romy Schneider, Yves Montand

Un triangolo amoroso girato come un road movie, con gli indimenticabili Con Romy Schneider ed Yves Montand.

Lunedì 05/12 ore 17

TOUT SIMPLEMENT NOIR. DI JEAN-PASCAL ZADI ET JOHN WAXXX (2020)

Con J-P. Zadi, Fari Brito

Una commedia esilarante che va oltre gli stereotipi di colore

Lunedì 12/12 ore 17

PETITE FILLE. DI SÉBASTIEN LIFSHITZ (2020)

Sasha, un bambino di 7 anni, si considera una bambina dall’età di 3 anni. Il film segue la sua vita quotidiana, l’interrogatorio dei suoi genitori, dei suoi fratelli e sorelle, così come la lotta incessante che la sua famiglia deve condurre per far capire la sua differenza. Coraggiosa e intrattabile, Karine, la madre di Sasha, conduce una lotta implacabile guidata da un amore incondizionato per suo figlio.

Lunedì 19/12 ore 17