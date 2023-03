Firenze – Esmeralda Calabria, una delle più talentuose e celebrate montatrici italiane, ospite al cinema Astra il 13 marzo alle 20.30, per presentare il suo intenso documentario Parlate a bassa voce. Un’ opera originale e coraggiosa che ci porta in una terra, l’Albania, tanto vicina quanto a noi sconosciuta, sfidando i preconcetti e restituendo dignità alla memoria e al racconto di un popolo fiero della propria cultura. Introduce il film Geraldina Fiechter.

Nella settimana degli Oscar, proseguono all’Astra le proiezioni in lingua originale di Empire of Light di Sam Mendes, una storia piena d’amore e di speranza sulla magia del cinema e sul potere dei legami umani, interpretato da una magnifica Olivia Colman. Il film ha ottenuto la nomination per la migliore fotografia, curata da uno tra i più richiesti e premiati direttori della fotografia al mondo, Roger Deakins.

Verso gli Oscar anche il grande favorito Gli spiriti dell’isola, commedia dark di Martin McDonagh con Colin Farrell e Brendan Gleeson, che vanta ben nove candidature. Questa settimana ancora in programmazione all’Astra, sempre in lingua originale.

A 35 anni dalla prima uscita, torna in sala uno dei più importanti film di animazione giapponesi in versione restaurata, Akira di Katsuhiro Ôtomo, tratto dall’omonimo manga. Considerato un caposaldo del cyberpunk, tuttora uno splendore visivo, ricchissimo di soluzioni registiche poi copiate e omaggiate da altri autori, il film è ambientato in una Neo-Tokyo dilaniata da violenza e scontri tra governo e ribelli; protagonista il giovane Tetsuo, membro di una gang di motociclisti, che viene rapito da misteriosi agenti governativi… All’Astra il 14 marzo e 15 marzo, con spettacoli anche in lingua originale.

Il cinema in realtà virtuale offre nuovi appuntamenti del VR Club @Astra, in collaborazione con Gold. Sabato mattina, l’11 marzo alle 11.00, in programma The Italian Baba, un viaggio interiore attraverso le parole del testo A Piedi Nudi sulla Terra di Folco Terzani. A seguire la proiezione speciale di Lockdown 2020, un tour che racconta l’Italia nei giorni di chiusura per la pandemia. (La visione dei film avviene attraverso l’utilizzo di specifici visori per la Realtà Virtuale).

Arriva per la prima volta al cinema Astra Fire of Love di Sara Dosa, un film d’avventura unico, poetico e visivamente stupefacente, sulla storia d’amore fra due pionieri della vulcanologia, Katia e Maurice Krafft, e le loro spedizioni scientifiche fra i misteri del pianeta attraverso alcune delle immagini più spettacolari mai filmate sui vulcani.