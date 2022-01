Firenze – Pubblichiamo la lettera aperta della regista Margarethe von Trotta al Sindaco di Firenze Dario Nardella in difesa del Festival Cinema e Donne e la lettera aperta di risposta del Sindaco .

La lettera di Margarethe von Trotta

Caro Sindaco Nardella,

Da quando ho vinto a Venezia il Leone d’oro con il mio film “Anni di piombo”, ho l’onore di essere cittadina di Firenze. Per questa ragione mi rivolgo a Lei in seguito a una notizia che mi ha dato un colpo al cuore. La cancellazione per mancanza di sostegno istituzionale del Festival Internazionale di Cinema e Donne alla vigilia della sua 43a edizione.

Che notizia incomprensibile! Il Festival ha svolto un lavoro eccezionale per le donne durante tutto questo lungo periodo. Perché è iniziato in anni in cui le donne registe erano appena visibili e ha contribuito molto a superare questa invisibilità. Non posso proprio capire, sono così grata al Festival per questo.

Ci sono ancora tante cose da fare!

Mi auguro che, con il Suo autorevole intervento, il Festival possa continuare il suo lavoro appassionato e tra i pochi al mondo, con tranquillità, conforto e fiducia.

Con stima e fiducia

Margarethe von Trotta

La risposta di Nardella

Carissima Margarethe,

La sua lettera aperta mi ha colpito molto e ho sentito l’esigenza di risponderle in maniera altrettanto aperta e sincera così da spiegare in maniera puntuale come funziona il meccanismo comunale dei contributi e fugare il campo da eventuali dubbi di scarsa attenzione.

Il sostegno agli eventi culturali e festival avviene attraverso selezioni che ci hanno permesso in questi anni di dare voce e spazio a tanti progetti nuovi grazie alle convenzioni triennali e all’Estate fiorentina.

Dal 2015 i criteri di erogazione di contributi ordinari alle associazioni sono cambiati: è stato fatto un censimento delle realtà culturali cittadine e si è optato per un rapporto esclusivamente pluriennale, in modo da permettere una programmazione migliore e a lungo termine dell’attività culturale. In questo modo si evitano i contributi ‘a pioggia’ e si consente a nuove realtà meritevoli di poter ottenere i contributi e la convenzione con l’Amministrazione Comunale. Il sostegno istituzionale di tipo economico deriva dalle valutazioni della commissione che è costituita da figure tecniche e competenti nel settore. Purtroppo, nel caso specifico, l’ultima domanda valutata non ha raggiunto il punteggio necessario e questo non ci ha consentito un finanziamento, ma è bene invece rimarcare che non è mai mancato il sostegno istituzionale sotto forma del patrocinio.

Come sindaco condivido in pieno il giudizio sull’importanza storica di questo festival, di quello che ha rappresentato in passato e di quello che ancora potrà fare in futuro per sostenere il tema del cinema femminile. Sono quindi sensibile quanto lei nella volontà di poterlo rilanciare e di darne continuità nel tempo.

I miei collaboratori incontreranno nei prossimi giorni le organizzatrici del festival. Insieme vogliamo creare le condizioni per la ripartenza di un progetto innovativo che possa rispondere ai requisiti qualitativi fissati nei bandi per il supporto dell’amministrazione comunale e che possa continuare a fare di Firenze un punto di riferimento internazionale su questo tema. Siamo certi che anche lei potrà darci una mano.

Foto: Margarethe von Trotta