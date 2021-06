Firenze – La Terrazza Belvedere del Giardino Bardini (Costa San Giorgio, 2) di Firenze torna ad ospitare la rassegna cinematografica “Cinema in villa”, dal 6 luglio al 22 agosto. L’iniziativa è promossa e organizzata dalla Fondazione CR Firenze e dalla Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron in collaborazione con l’Associazione culturale Musart e con il patrocinio del Comune di Firenze.

Le serate – circa 50 appuntamenti – si svolgono nel massimo rispetto delle disposizioni di sicurezza dovute al Covid. Il biglietto costa, come lo scorso anno, 5 euro (esclusa la serata speciale di mercoledì 14 luglio che costa 15 euro); i posti sono numerati e vengono assegnati al momento dell’acquisto; le sedute rispettano il distanziamento interpersonale. È fortemente consigliato l’acquisto in prevendita sul sito www.cinemainvilla.it.

Confermato l’appuntamento del giovedì “Cinema in famiglia” a ingresso libero per genitori e figli; a farsi carico del costo del biglietto sono infatti le due Fondazioni. In questo caso i biglietti gratuiti si posso prenotare sul sito www.villabardini.it .

Info-line telefonica al numero 393 8570925, tutte le sere dalle ore 18 alle 22. E’ possibile parcheggiare gratuitamente al parcheggio del Forte di Belvedere.

Il programma

La programmazione, a cura della Fondazione culturale Niels Stensen, offre una panoramica dei film più significativi della recente produzione raccolti per temi e tipologie di pubblico: i lunedì sono dedicati a Sean Connery e al regista danese Thomas Vinterberg – premio Oscar miglior film Internazionale 2021 con “Un altro giro” (12 luglio). Al martedì omaggio al jazz su grande schermo (in collaborazione con Music Pool) da Paolo Conte (6 luglio) a Enrico Rava (27 luglio). Ogni mercoledì titoli da testi letterari – tra questi, “Nomadland” (7 luglio) e “Il mistero Henri Pick” (18 agosto), in collaborazione con il festival ‘La città dei Lettori’ che si terrà proprio a Villa Bardini dal 26 al 29 agosto. Il giovedì, come detto, propone film per famiglie, da “Il piccolo principe” (15 luglio) a “Il richiamo della foresta” (19 agosto). Venerdì film in lingua originale con sottotitoli in italiano: “Il Concorso” (9 luglio), “Downton Abbey” (6 agosto)…. Cinema francese protagonista al sabato – da “Un divano a Tunisi” (10 luglio) a “Il meglio deve ancora venire” (14 agosto) – mentre la domenica si strizza l’occhio al mondo della moda: da “A single man” di (11 luglio) a “Personal Shopper” (22 agosto).

Eventi speciali

Inaugurazione martedì 6 luglio con “Paolo Conte. Via con me”, alla serata partecipa il regista Giorgio Verdelli. Mercoledì 14 luglio anteprima del film “Così è (o mi pare)” di Elio Germano, con speciali visori per la realtà virtuale. A introdurre invece il film “La fine è il mio inizio” di mercoledì 21 luglio è Folco Terzani. “Trash – la leggenda della piramide magica” è il film d’animazione che insegna le buone pratiche del riciclo, giovedì 29 luglio, alla presenza dei registi Luca Della Grotta e Francesco Dafano.