Firenze – Quattro nuovi titoli ai film disponibili nel nostro palinsesto virtuale del Cinema Stensen: dal Festival di Berlino la prima visione di Lezioni di persiano; il documentario di Herzog sulla solitudine dell’uomo moderno; il basket femminile come strumento di emancipazione; una nuova selezione di cortometraggi d’autore per i più piccoli.

In prima visione, dall’ultimo Festival di Berlino, LEZIONI DI PERSIANO, in evento giovedì 14 gennaio alle 20.30 e in vendita solo per 4 giorni (fino al 17).

Nella Francia occupata del 1942, Gilles viene arrestato dalle SS insieme ad altri ebrei e trasportato in un campo di transito in Germania. Riesce a salvarsi giurando alle guardie di essere persiano. Ma questa bugia gli costa un inaspettato compito: insegnare la lingua farsi a Koch, l’ufficiale responsabile delle cucine del campo, che sogna di aprire un ristorante in Iran appena la guerra sarà finita. Gilles, per sopravvivere, escogita allora un trucco ingegnoso: inventa ogni giorno parole immaginarie basandosi sui nomi degli altri prigionieri del campo…

Per le scuole: il film è adatto anche per la giornata della memoria.

FAMILY ROMANCE, il film di Werner Herzog sulla profonda solitudine dell’uomo moderno. Family Romance LLC è una società giapponese che assolda attori per supplire persone morte o assenti e consolare così la solitudine dei suoi facoltosi clienti. Il documentario si apre sulla ‘performance’ di Ishii Yuichi, professionista virtuoso del rimpiazzo, che per un periodo predefinito può recitare il ruolo di amico, padre o marito alleviando l’isolamento sociale in cui versa un numero impressionante di giapponesi.

Per i bimbi dai 3 anni in su e a soli 3€, RACCONTI D’INVERNO, una selezione di cortometraggi d’autore per scaldare i pomeriggi più freddi con storie provenienti da paesi ed epoche vicine e lontane. Dal cacciatore miope, che per sbaglio porta con sé nella foresta un coniglio al posto del suo cane, alle avventure di un ragazzino che supera le difficoltà grazie a una matita incantata che materializza tutto ciò che disegna.

SISTERHOOD, la storia di tre squadre di basket femminile che giocano nei campi di strada di Beirut, Roma e New York. Un originale documentario che mostra come le donne di tre continenti – con e senza hijab, bianche e nere, adolescenti e quarantenni – portino quotidianamente in campo una vitale sfida agli stereotipi e alle discriminazioni attraverso il gioco e lo sport.

Ricordiamo inoltre che è sempre disponibile la Library di film e la Library di animazioni per bambini che trovate qui sotto.