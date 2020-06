Firenze – Assediati dai cinghiali. E‘ così che si sentono gli abitanti della zona del Chianti, in particolare attorno a Greve, dove solo due giorni fa una donna e il suo cane sono stati aggrediti da una femmina di cinghiale con la prole nel giardino di casa, in pieno giorno. Per la donna un grande spavento, il cane è stato sottoposto a un’operazione chirurgica dal veterinario. Sulla questione, l’ultima di una lunga serie di denunce e episodi riportati da agricoltori inferociti, interviene Confagricoltura, che, sottolineando che il lockdown h allentato le forme di contenzione degli ungulati, scrive: “Gli ungulati stanno distruggendo indisturbati le nostre colture. È un’emergenza con cui dobbiamo fare i conti e che dovrà essere necessariamente nell’agenda di chi si candida a governare la Toscana nei prossimi cinque anni”.

“È ancora difficile stimare i danni. Il rischio della presenza ormai incontrollata degli animali è anche quello di distruggere e modificare pericolosamente la biodiversità e compromettere l’equilibrio del territorio – continua la nota – la situazione sta degenerando, è fuori controllo, anche a causa dell’allentamento del contenimento provocato delle misure imposte dalla pandemia. La consistenza della popolazione animale è oggettivamente ingestibile, ma è compito della politica trovate una soluzione che esca dai tavoli di confronto e vada a dare supporto e soluzioni ai nostri agricoltori. Apprezziamo la disponibilità della Regione all’ascolto e al confronto, ma sono necessarie azioni di contenimento decisamente più incisive”.