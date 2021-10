“Come Amministrazione non possiamo che essere contenti di questo epilogo positivo – dichiara l’assessore al patrimonio immobiliare Alessandro Martini – reso possibile grazie al senso di responsabilità e all’impegno del consiglio di amministrazione del circolo e della presidente Alessandra Di Maio. La regolarizzazione del pregresso ha consentito di poter rinnovare il rapporto di concessione dei locali con gli abbattimenti previsti. È sicuramente un atto di grande significato, soprattutto in questi tempi difficili, perché permette che un pezzo di storia della nostra città possa continuare le sue attività così importanti per i cittadini della zona e non solo”.

“Questa firma chiarisce i rapporti tra Amministrazione e circolo di Castello e mette la parola fine alla polemiche degli ultimi mesi che evidentemente non avevano nessun fondamento – sottolinea il presidente del Quartiere 5 Cristiano Balli -. Grazie all’impegno del consiglio di amministrazione e del Comune il circolo potrà continuare ad essere un importante presidio culturale e sociale per il quartiere e la città”.

“Finalmente dopo tanti anni e molte vicissitudini siamo riusciti a trovare la soluzione a una vicenda molto complessa. Come presidente del circolo in rappresentanza di tutti i soci esprimo la mia soddisfazione per questa conclusione” aggiunge la presidente Di Maio.

In concreto lo sblocco della vicenda è avvenuto in due step: il primo in cui il consiglio del circolo si è assunto la responsabilità di sanare i debiti pregressi con una rateizzazione in 5 anni. Sulla base di questo impegno, è stato possibile procedere alla firma di un nuovo contratto di concessione a cui si applica, come previsto dal regolamento comunale per le attività sociali, culturali e sportive, l’abbattimento del canone dell’80%.