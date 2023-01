Firenze – ll futuro dell’Europa è il titolo del prossimo numero dei “Quaderni del Circolo Rosselli” (ed. Pacini, Pisa), la rivista diretta da Valdo Spini. Tra i numerosi contributi contenuti nel Quaderno, quelli di Giuliano Amato e dell’ex ministro francese Elisabeth Guigou, tratti dal convegno promosso a Roma lo scorso mese dall’Associazione delle Istituzioni culturali Italiane (Aici).

Il volume sarà presentato a Firenze, domani, martedì 31 gennaio, alle ore 17.00, allo Spazio Rosselli in via Alfani 101, in un evento promosso in collaborazione con la scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” dell’Università di Firenze. Interverranno: la deputata europea Beatrice Covassi, il Presidente della Scuola “Cesare Alfieri”, Carlo Sorrentino con i docenti Rossella Bardazzi, Enrico Borghetto e Fulvio Conti. Concluderà Valdo Spini.