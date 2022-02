“Bisogna essere chiari fino in fondo. Per carenza di organico, in determinate fasce orarie il controllo è assai ridotto e gli aumenti di organico promesso negli ultimi anni si sono poi rivelati irrisori.

Si tenga presente che per avere una volante in più per 24h al giorno servono minimo 12 uomini, ossia 10 volanti in più, servirebbero 120 uomini.

Per quanto rgiuarda il piano di Nardella, ben vengano le telecamere in più ed i cani antidroga, ma da soli non bastano senza la modifica delle norme attuali per i criminali che porti ad una severa applicazione di una pena certa. Alla fine, severa o meno, è la certezza della pena la vera chiave di volta per la sicurezza delel strade cittadine. L’impunità favorisce questi fenomeni, anzi, li alimenta, creando anche un senso di impotenza per chi è preposto alla tutela della sicurezza pubblica, oltre ad aumentare la rabbia dei cittadini. Occorre pertanto prestare la massima attenzione a questa escalation perché se non si interverrà per tempo la situazione degenererà.”.