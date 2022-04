Firenze – “La Cittadinanza tra giustizia e democrazia”: questo il tema della giornata di studio in ricordo dello studioso Sergio Caruso, già professore ordinario di Filosofia politica presso il dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Firenze, scomparso nel marzo del 2021, che avrà luogo il 4 aprile nell’Aula Magna del Rettorato dell’Università degli Studi di Firenze (ore 9,30) .

Caruso, autore del saggio “Per una nuova filosofia della cittadinanza”, ha dedicato gran parte della sua ricerca filosofica alle questioni più sfidanti della società contemporanea e del suo futuro immediato e remoto. Nel 2014 tenne una lectio magistralis al “Cesare Alfieri” nel 2014 nella quale ragionava sul concetto di cittadinanza “non più solo come un insieme statico di diritti e doveri legati all’appartenenza del soggetto alla comunità politica, bensì anche come fascio di funzioni sociali, che esigono un riconoscimento nella sfera pubblica, e come forza collettiva emergente, potenzialmente interessata al crescere di nuove forme di democrazia a ogni livello”.

Lo studioso era convinto che una idea generalizzata ed estesa di cittadinanza – anche più, e meglio, di quella inevitabilmente astratta di giustizia – possa costituire il fulcro di un nuovo paradigma filosofico-politico: quello di cui le società contemporanee hanno bisogno.

Ad aprire i lavori sarà Alessandra Petrucci, Rettrice dell’Università di Firenze, insieme con Fulvio Conti, Presidente della Scuola di Scienze politiche e sociali “Cesare Alfieri” e il sindaco Dario Nardella. Le relazioni introduttive saranno tenute da Debora Spini (“Il percorso intellettuale e scientifico di Sergio Caruso nelle sue principali scansioni culturali e accademiche”), Barbara Henry (“Sergio Caruso, la “levità del concetto” e la ricerca di mondi possibili), Silvana Sciarra, con una “Introduzione alla Giornata di Studi”.

Nella sessione sessione mattutina previsti gli interventi di Pietro Costa (“Cittadinanza e diritti fra ‘particolarismo’ e ‘universalismo’: un campo di tensione della modernità”), Cecilia Corsi (“La cittadinanza come politica pubblica tra ius sanguinis, ius soli e ius culturae”), Viviana Molaschi (“La cittadinanza come partecipazione tra diritto e politiche pubbliche”, con il coordinamento di Stefano Grassi.

Nella sessione meridiana (ore 14,30) intervengono Dimitri D’Andrea (“La cittadinanza tra soggettività plurale e domanda di giustizia”), Alfio Mastropaolo (“La cittadinanza come rappresentanza politica”), Pippo Russo (“Traiettorie della cittadinanza nell’epoca della globalizzazione”, con il coordinamento di Massimo Morisi.

Foto: Sergio Caruso