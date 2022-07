Firenze – Un uomo stroncato per infarto, una donna in fin di vita pare per le botte. Il ritrovamento è avvenuto in una camera d’albergo accanto a Ponte Vecchio. La donna è stata trasportata all’ospedale di Careggi. L’episodio sarebbe avvenuto questa mattina, sabato 16 luglio.

La coppia, due cittadini inglesi, lui 40 anni lei 45, era appena arrivata in città, nella serata di ieri. Sembrerebbe che questa mattina le urla provenienti dalla loro stanza abbiano messo in allarme sia il personale che gli altri ospiti dell’hotel, per cui è stata chiamata la polizia che ha trovato il tragico quadro. La donna è stata trasportata d’urgenza a Careggi, essendo apparsa subito gravissima. All’opsedale ha ripreso conoscenza ed è stata sottoposta aun intervento chirurgico. Fra le ipotesi ad ora al vaglio degli inquirenti, una lite o un gioco erotico finito male.