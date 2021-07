Siena – L’Università di Siena si conferma ancora tra i migliori atenei statali in Italia nella classifica del Censis-Repubblica. Con un punteggio di 94 è terza tra tutti gli atenei pubblici, e seconda – dopo Trento – nella sua categoria, quella delle università statali di medie dimensioni, che contano tra 10mila e 20mila iscritti.

Ottimo il punteggio ottenuto per l’efficienza e l’adeguatezza delle strutture – dalle aule alle biblioteche, ai laboratori scientifici – per le quali si conferma in seconda posizione a livello nazionale. Inoltre l’Ateneo viene particolarmente premiato per l’internazionalizzazione e i servizi, una voce, questa, che la vede al terzo posto nazionale.

Tra gli altri indicatori che determinano il ranking, comunque positivi per l’Ateneo, ci sono la comunicazione e i servizi digitali, l’occupabilità e le borse di studio erogate dall’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario.

“Da oltre dieci anni il nostro Ateneo si conferma sul podio dell’autorevole istituto di ricerca socio-economica – ha detto il rettore Francesco Frati commentando la notizia – . Le valutazioni sono eccellenti in tutti gli indicatori utilizzati. A pochi giorni dall’apertura delle immatricolazioni, ci presentiamo ai futuri studenti come una delle migliori università pubbliche generaliste italiane”.