Firenze – Incombe il campionato di Quarta Serie e, per il Girone E, la Sesta di andata, propone, fra l’altro, Sangiovannese-Pomezia, domenica 9 febbraio prossimo, alle 14,30, al Virgilio Fedini. Con l’attesa, da parte della tifoseria del Marzocco, di veder, finalmente, all’opera il centrale difensivo ivoriano Palm Borel, col Pomezia. Giunto il transfert dalla federazione belga, ecco, dunque, che il tecnico biancazzurro Federico Nofri Onofri potrà aver a disposizione il possente colored, per dar man forte al reparto arretrato valdarnese. Da parte sua, il Montevarchi, per chiudere con le aretine, sarà chiamato a fare una buona prestazione sull’ostico terreno di Albano Laziale, con una squadra competitiva, del calibro della corregionale, Albalonga. Il resto del programma, prevede le gare Bastia-Grosseto, Ponsacco-Trestina, Cannara-Grassina, Tuttocuoio-Foligno, Scandicci-Flaminia, Follonica Gavorrano-Sandonato e Monterosi-Aglianese,