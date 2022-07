Carmignano – “Senso Civico”, lista civica d’opposizione a Carmignano, riesce a far approvare all’unanimità un documento nel Consiglio Comunale di ieri sera sui “cambiamenti climatici, condizionatori in scuole ed uffici pubblici.”

Un piano volto ad eleborare urgentemente l’implementazione di impianti di condizionamento alimentati da energia fotovoltaica, e che gode tutt’ora di significative possibilità di finanziamento agevolato e di contributi a fondo perduto, così da non aumentare i costi dei consumi a carico dell’ente e di conseguenza sui cittadini.

Tutto ciò nell’ottica di considerare il costo dei suddetti impianti più come un investimento per il futuro e conseguentemente uno strumento per l’adeguamento alle norme previste dalla sicurezza sul lavoro. Soddisfazione anche per l’emendamento della maggioranza per istituire una commissione lavori pubblici specifica che lavorerà in collaborazione sul tema da settembre. “Ormai,- fa sapere la capogruppo di Senso Civico Belinda Guazzini , – il clima con l’innalzamento delle temperature è un problema da affrontare anche valutandolo in termini di sicurezza sul lavoro”.