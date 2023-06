Firenze – Ancora violenza e ancora nei riguardi di un senzatetto, che è stato soccorso verso le 3.30 di oggi dalla polizia, nel parcheggio dell’aeroporto Vespucci. L’uomo di 72 anni, è stato trovato con una profondissima ferita da arma da taglio alla gola, forse infertagli da un altro senza fissa dimora. Si trova in condizioni molto gravi all’ospedale. Un senza dimora è stato sgozzato, forse da un altro clochard, nel parcheggio antistante l’area partenze dell’aeroporto di Firenze, ora si trova in condizioni gravi in ospedale di Careggi, dove è stato trasportato urgentemente. Le indagini sono svolte dalla Squadra Mobile fiorentina. Il riserbo è assoluto, ma potrebbe trattasi di un litigio fra clochard.