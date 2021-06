Grosseto – In attesa dell’edizione 2021, il Clorofilla film festival, festival di cinema promosso da Legambiente, prosegue le sue attività con le proiezioni in presenza. Domenica 6 giugno alle ore 17 al Museo di Storia Naturale di Grosseto (strada Corsini, 5) è in programma il documentario “Botanica per tutti” del regista-giardiniere Giacomo Castana che sarà presente in sala.

Il documentario è un viaggio tra le persone capaci di raccontare l’importanza della botanica nel nostro paese. Contadini, vivaisti, scienziati, artisti, poeti. Più di 260 interviste realizzate con un cellulare, raccolte viaggiando per due anni in tutta Italia con 8 domande sul taccuino. Questo documentario è l’ABC per approcciare una materia che si lega alla psiche umana, alla genetica, alle tradizioni ed all’empatia con il mondo vegetale. Un documentario che vuole essere un manifesto in costante aggiornamento. Una fonte, per ispirare futuri progetti, volti a favorire processi di interazione tra uomo e vegetali.

Ingresso gratuito. Posti limitati e gradita prenotazione alla mail cinema@festambiente.it o al numero 3391201079.