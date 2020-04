L’esigenza di restare confinati tra le 4 mura di casa ha spinto molti a scoprire il gusto della cucina, a prepararsi da soli piatti che fino ad oggi non si aveva il tempo o forse anche la voglia di fare. Il caffè ora lo si prepara con la macchinetta per l’espresso o anche con la vecchia moka. Ma per una serata un po’ particolare, magari in famiglia anche se a debita distanza, è possibile anche creare un gustoso cocktail da abbinare alla cena. A darci una mano arrivano i tutorial di Adamo https://www.facebook.com/LungarnoVespucci50/posts/2683494908573762, barman dell’Hotel Vespucci 50 di Firenze, che su Facebook ha inaugurato una serie di appuntamenti dedicati proprio alla preparazione del cocktail fatto a casa, con ingredienti facili da trovare. Come è il caso del primo video, dedicato al cocktail al cioccolato, oppure quello al mirtillo e ancora con un ingrediente di base davvero particolare: l’aglio. Funziona? Provare per credere.