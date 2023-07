Firenze – Codice giallo domani, martedì 25 luglio, a Firenze, per la possibilità di temporali forti. Lo segnala il Centro funzionale regionale (Cfr) nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che riguarda sia il nostro Comune che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa. L’allerta scatterà a mezzanotte e si concluderà alle 14 di domani 25 luglio.